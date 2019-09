Fernpass-Route im Sommer Österreichs „Stau-Sieger“

Gezeigt hat sich, dass die Staus nicht nur mehr, sondern (von der Länge her) auch kürzer waren als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. „Vom frühen Freitagnachmittag bis in die Sonntag Abendstunden waren die Transitrouten heuer fast durchgehend stark belastet. Dadurch hat sich der Verkehr besser verteilt und Megastaus von 20 Kilometern Länge und mehr blieben so heuer aus“, erklärt Gilles Dittrich vom ÖAMTC. In die Wertung kamen, wie auch in den vergangenen Jahren, nur Staus mit einer Länge von mehr als 1,5 Kilometern bzw. Verzögerungen von mindestens 15 Minuten an den Samstagen und Sonntagen während der Ferien in Österreich.