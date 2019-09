Diese Frau hat 20 Jahre nicht die Haare gewaschen

Mit sechs Jahren sah Frankie ein Bild von einer Frau mit wallender Mähne in einem Märchenbuch und in diesem Moment war ihr klar: Sie möchte auch solche Haare. Was sich Kinder in den Kopf setzen, daran halten sie meist auch fest - und so kam es, dass Frankie über zehn Jahre später Haare wie aus dem Bilderbuch hat.