Konzertabend mit Sigrid & Marina

Sigrid & Marina ergänzen den Herbstgenuss am Wolfgangsee mit ihren traditionellen Konzerten von 12. bis 14. September. Für die Verlosung stellen sie 5x2 Tickets für das Kirchenkonzert am 12. September um 19 Uhr zur Verfügung. Für den großen Konzertabend am 14. September um 19.30 Uhr im Michael Pacher-Haus gibt’s nicht nur Tickets, sondern sogar noch eine Übernachtung mit Frühstück für 2 Personen dazu. So stimmt man sich singend und klingend auf den Herbst ein! Weitere Infos zu den Konzerten unter: www.sigrid-und-marina.at