Gondel-Drama in Hessen: Technischer Defekt schuld?

Die Gondel stürzte um 9.15 Uhr an der Sendeanlage „Hoher Meißner“ im Werra-Meißner-Kreis aus rund 50 Metern Höhe ab. Die Arbeiter in der Gondel hatten demnach versucht, sich von der Seite aus über gespannte Seile zu dem Sendemast hinaufzuziehen. Als sie in etwa 50 Metern Höhe waren, kam es zu dem Absturz. Dabei wurden die drei Insassen tödlich verletzt. Die Unglücksstelle wurde abgesperrt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden mehrere Menschen Zeugen des Absturzes der drei Gondel-Insassen. Notfallseelsorger waren an Ort und Stelle, um sie zu betreuen.