Deutlich erkennbar waren heuer die klassischen Engstellen auf den Transitrouten: vor Gleinalm Tunnel (A9), Karawanken Tunnel (A11) und Lermooser Tunnel (B179) standen die Autofahrer in diesem Sommer am häufigsten im Stau. Beinahe ebenso oft mussten Verzögerungen bei der Grenze am Walserberg (A1) in Kauf genommen werden, wobei es hier vor allem im Juli zu zahlreichen Staus kam und sich die Situation im August entschärft hat.