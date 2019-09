Gyrocopter-Pilot auf den Spuren von James Bond

Gyrocopter-Fliegen beschreibt Spät so: „Es ist wie Motorrad fahren, aber in der Luft.“ Das Gerät ist an allen Seiten offen, man spürt also den Wind. Da es keine Tragflächen gibt, hat man eine uneingeschränkte Sicht in jede Richtung. „Ein Tragschrauber, wie der Gyrocopter auf Deutsch heißt, zählt zu den sichersten Luftfahrzeugen. Der Hauptrotor ist während des Fluges nicht angetrieben und wird nur durch den Fahrtwind in Drehung gehalten. Am Heck gibt es einen Schubpropeller, der für den Vortrieb sorgt. Bei Motorproblemen gleitet man einfach ab. Landeplätze in der Not zu finden, ist ebenfalls einfach, da der Gyrocopter nur einen kleine Fläche braucht“, versichert Spät. „In Ungarn bin ich einmal mit dem Gyro auf der Landstraße gelandet, zur Tankstelle gefahren, habe Diesel nachgefüllt und bin wieder gestartet“, lacht Spät.