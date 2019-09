Fast doppelt so viele Bade-Tote wie im Vorjahr

Im heurigen Sommer ertranken fast doppelt so viele Menschen in Salzburgs Gewässern wie im Vorjahr. Waren es 2018 sieben Tote, so sind es heuer bereits 13 Personen, die im Wasser starben. Erst im August ertranken zwei junge Männer, bei einem Rafting-Unfall in den Salzachöfen bei Golling. 29 Mal konnten Personen vor dem Ertrinken gerettet werden.