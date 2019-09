Mönch aus Salzburg segnete den Heiligen Vater

Ende Juni hatte der Augsburger Weihbischof Florian Wörner den 35-jährigen Benediktiner aus Phäl am Ammersee (Oberbayern) in Maria Plain zum Priester geweiht. Zu diesem Anlass schenkte ihm eine Freundin eine Reise nach Rom, samt Teilnahme an der Generalaudienz am vergangenen Mittwoch. Zuvor hatte diese an den päpstlichen Präfekten, Erzbischof Georg Gänswein, geschrieben. „Was genau, weiß ich nicht. Jedenfalls hatte ich eine Karte für die erste Reihe“, schmunzelt Pater Johannes.