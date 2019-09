Apfelsäfte: In vielen fehlt das steirische Obst

Ein köstlicher Apfelsaft, ohne Chemie, mit Früchten aus der Heimat - wer dahingehend auf Nummer sicher gehen will, kauft gerne beim Bauern selbst; schon viele bieten das Getränk hochwertig ab Hof an. Wie ein Einkaufstest der Landwirtschaftskammer nämlich aufzeigt, ist in herkömmlichen Apfelsäften heimisches Obst oft Mangelware: In zwei Drittel der untersuchten Produkten aus Supermärkten verschweigen die Hersteller das Herkunftsland nämlich.