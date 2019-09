Mit VR-Brille die vergrößerte Brust vor OP sehen

#Mit VR-Brille in die Zukunft schauen

Die Patienten sind dank Internet und zahlreichen Erfahrungsberichten top-informiert im Gegensatz zu früher. Aus diesem Grund möchten sie auch alles, was die Operation und vor allem das Endergebnis betrifft, wissen. Um diesen Wunsch zu erfüllen, kommt im Kuzbari Zentrum als erste österreichische Klinik, ein neues Virtual-Reality-System zum Einsatz. Bei Crisalix handelt es sich um eine 3D-Computersimulation des zu behandelnden Körperareals, welche in erster Linie im Rahmen einer Brustvergrößerung anboten wird. „Im Gegensatz zu anderen 3D-Simulationen ist Crisalix ein mobiles System und somit sehr patientenfreundlich. Zunächst wird eine Rundum-Aufnahme unter Verwendung eines speziellen 3D-Scanners erstellt. Die Aufnahme wird dann innerhalb weniger Sekunden zu einem Modell zusammengesetzt und steht nun zur Bearbeitung bereit. Volumenanpassungen können entsprechend zur Verfügung stehender Implantatgrößen exakt manuell eingestellt werden“, erklärt Draxler.