Keine Genehmigung: Mobiler Sozialmarkt gibt auf

Seit drei Jahren kämpft der Verein „Start up“ in Wien um einen Standplatz für seinen Sozialmarkt auf vier Rädern. Genauso lange stellt sich der Magistrat quer. Jetzt reicht es Vereinsgründer Alexander Mühlhauser: „Das Fahrzeug wurde verkauft.“ Ganz aufhören will er aber nicht, an einer neuen Idee wird schon getüftelt.