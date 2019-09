Sexy Moves bei Twerk-Wettbewerb in Wien

Einmal im Jahr wird in der Wiener Sansibar auf der Donauinsel zu einem heißen Twerk-Contest geladen. Wer mitmachen will, kann sich auf der Homepage des Veranstalters vorab anmelden - die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. Neben dem normalen Clubbetrieb dürfen sich die Gäste auf heiße Dancemoves freuen. Jeder Teilnehmer hat 30 Sekunden Zeit, um sein Können unter Beweis zu stellen. Nach der Vorrunde tanzen dann die drei Finalisten gegeneinander - Publikum und Jury entscheiden schließlich, wer gewinnt. Für den ersten Platz gibt es sogar 200 Euro in Bar plus eine goldene Twerk-Medaille.