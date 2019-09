Minus 25 Prozent auf „One Night Of Tina“

Im November wird die unglaubliche Tina Turner 80 Jahre alt. Rund um ihren Geburtstag kommt mit „One Night Of Tina - A Tribute To The Music Of Tina Turner“ eine spektakuläre Hommage an diese Ausnahmekünstlerin auf die Live-Bühnen Österreichs. Ein brillantes Ensemble lässt die Superhits Tina Turners in einer rasanten Show der Extraklasse Revue passieren. Fast so, als ob man einen mitreißenden Abend mit Tina Turner selbst erlebt.