Wiener Tanzschulen laden auf den Dancefloor

Seit einigen Jahren erlebt das Tanzen beziehungsweise der Besuch einer Tanzschule ein regelrechtes Comeback. Egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder Fortgeschrittene, die Anmeldungen in den Wiener Tanzschulen gehen quer durch alle Altersgruppen und Professionalitäts-Levels. Auch die Herren zeigen sich derzeit genauso tanzbegeistert wie die Damen. Aktuelle Trends wie Swell-Time Dance Events, Lindy Hop Contests oder auch TV-Formate wie Dancing Stars geben der Tanzbegeisterung noch zusätzliche Impulse. Damit kommen das klassische Repertoire wie Wiener Walzer, Foxtrott, Langsamer Walzer, Boogie oder der Allrounder Discofox ebenso verstärkt ins Rampenlicht wie die Lateinamerikanischen Tänze Cha-Cha-Cha, Rumba, Tango, Jive, Samba & Co. Kinder und Jugendliche kommen besonders bei Jazz-Dance, Hip-Hop, Formationstanz und Co auf ihre Kosten, können so ihren Bewegungsdrang ausleben und lernen gleichzeitig Koordinationsfähigkeit und coole Moves. In gewissem Sinne ist Tanzen wie Radfahren: einmal gelernt, bleiben einem die Dance Skills ein Leben lang.