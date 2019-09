Sieben Rinder bei Blitzeinschlag im Stall verendet

Sieben Rinder sind am Sonntag bei einem Blitzeinschlag in ein Stallgebäude in der Kärntner Gemeinde Feistritz an der Drau zusammengebrochen und verendet. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich gerade der 50 Jahre alte Landwirt und dessen Mutter (71) im Stall, um die Tiere zu füttern. Die beiden überstanden den Blitzschlag unverletzt. Der entstandene Schaden ist enorm.