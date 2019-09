Tragisches Ende einer Bergtour zweier Kameraden

Die zwei langjährig befreundeten Bergsteiger aus St. Johann im Pongau waren erfahren und gut ausgerüstet. Am Sonntag starteten die beiden Männer um 7 Uhr ihre Bergtour in den Hohen Tauern von Böckstein über den Korntauern zum 2.568 Meter hohen Grünecker-See-Spitz in der Gemeinde Mallnitz, Bezirk Spittal/Drau. Sie kletterten gegen 10.30 Uhr ungesichert im Bereich der Scharte Korntauern über den Ostgrat in Richtung Gipfel, als plötzlich eine Felsplatte ausbrach, an der sich der 48-jährige Bergsteiger festgehalten hatte. Er stürzte infolge 100 Meter über teilweise senkrechtes felsdurchsetztes Gelände ab und verletzte sich dabei schwer. Der 51-jährige Bergkamerad setzte sofort einen Notruf ab. Der Notarzt des Rettungshubschraubers „Alpin Heli 6“ führte die notärztliche Versorgung am Unfallort durch. Der Verletzte verstarb jedoch aufgrund der Schwere der Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Leichnam wurde anschließend vom Polizeihubschrauber „Libelle“ mittels Seil geborgen. Der schwer geschockte Freund des Verunglückten wurde vom Notarzthubschrauber geborgen. Im Einsatz standen die zwei Hubschrauber, vier Polizeibeamte und drei Einsatzkräfte der Bergrettung Mallnitz.