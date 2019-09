Plakate sollen Raser in Pörtschach bremsen

140 Volksschul- und Kindergartenkinder hatten sich in Pörtschach zusammengefunden, um sich Botschaften an die älteren Verkehrsteilnehmer auszudenken. „Es ist eine Aufforderung der Kleinen an die Autofahrer. Die Lenker sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass im Bereich der Volksschule zahlreiche Kinder leben und sich im Straßenverkehr bewegen“, so Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz.