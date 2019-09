Knallbunt und verrückt! Schwechat im Darts-Fieber

7000 Fans stürmen an diesem Wochenende ins Multiversum in Schwechat, um Mensur Suljovic, Michael van Gerwen und Co. beim Pfeilewerfen genauer auf die Finger zu schauen. Gute Stimmung und verrückte Kostüme dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Krone.tv-Reporter Mario Drexler hat sich bei den Fans genauer umgehört. Diese sprachen über die Faszination Darts, knallbunte Outfits und vieles mehr - zu sehen und hören oben im Video!