„Glocknersieg“ mit E-Einrad

Im Berufsalltag heilt Dr. Michael Schröckenfuchs in seiner Ordination in Brunn am Gebirge Hals, Nase oder Ohren seiner Patienten. In der Freizeit düst der Arzt gerne mit Elektrofahrzeugen über die Donauinsel - erst mit dem Segway, dann mit dem Einrad. „Im Flachland ist das meist kein Problem. Bergtouren sind damit schwieriger, weil die Geräte rasch überhitzen“, weiß der Freund von Öko-Mobilität. Dass er sportlichen Ehrgeiz besitzt, hat Schröckenfuchs schon mit dem Mountainbike bewiesen: Damit strampelte er mit Muskelkraft auf den Großglockner. „Mit dem E-Einrad hielten das viele für unmöglich“, so der Mediziner: „Top, die Wette gilt“, schlug Schröckenfuchs ein.