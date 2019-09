Florianis werden noch jünger

Der grundsätzliche Gedanke, Kinder unter zehn Jahren für die Feuerwehr zu begeistern, wird vielerorts in Europa bereits höchst erfolgreich in die Tat umgesetzt, so auch in Bayern. Zahlreiche Wehren bieten zwar bereits hierzulande spannende Freizeitaktivitäten rund um Feuerwehr und Brandschutzerziehung für Kinder unterschiedlichen Alters an, doch häufig ohne zentrale Koordination. Das soll sich in Zukunft aber ändern. Denn am 19. September präsentiert der heimische Landesfeuerwehrverband sein neues Jugendprogramm. Argumente für einen Beitritt der Achtjährigen gibt es jedenfalls genug: Die Begeisterungsfähigkeit der Kinder wird genutzt, der Nachwuchs für den freiwilligen Dienst wird frühzeitig gesichert, und die sozialen Werte samt Kompetenz innerhalb der Gesellschaft werden gefestigt.