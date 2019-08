Amtstierarzt: „Schweinestall war Gruselkabinett!“

Möglicher Betrug bei „Kontrolle“ wird überprüft

15 Scheibtruhen mit Knochen habe man aus dem Stall gefahren, die Gülle stand 20 Zentimeter hoch. Von den verheerenden Zuständen und der Überforderung seiner Frau will der Bauer (53) nichts bemerkt haben. „Ich hatte selbst viel Arbeit im Feld, im Wald und in der Werkstatt.“ Im Zweifel wurde er deshalb freigesprochen. Ebenso die Tierärztin, die bei Kontrollen im Dezember nichts bemerkt haben will. Ihr droht aber ein Verfahren wegen Betruges. Die verurteilte Bäuerin sagte aus, dass es die Kontrollen nie gegeben hat, sie das Protokoll mit der Veterinärin in deren Praxis ausgefüllt habe.