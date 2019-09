Das sind die coolsten Grillplätze der Stadt

#3.TABASCO® Saucen Packages

Der Trend zu rauchigen Geschmacksrichtungen bleibt auch 2019 bestehen. Beim „Smoken“ wird mariniertes Fleisch in geschlossenen, mit Feuerholz betriebenen „Rauchloks“ bei niedrigen Temperaturen je nach Art und Größe des Grillgut über Stunden gegrillt. Wer das typische BBQ-Raucharoma liebt, aber nicht über die nötige Gerätschaft oder Zeit zum stundenlangen Garen verfügt, greift zur Tabasco-Chipotle-Sauce: Die roten Jalapeño-Chilis werden vor der Weiterverarbeitung über offenem Feuer geräuchert und erhalten dadurch ihre intensive Rauchnote. Für den beliebten BBQ-Geschmack das Grillgut einfach mit der Tabasco-Chipotle-Sauce marinieren und im Kühlschrank ziehen lassen, es direkt am Rost einstreichen oder als geschmacklichen Kick in Marinaden und Dip-Saucen verarbeiten.