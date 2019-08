Biker nach schwerem Unfall im Spital verstorben

Der Biker und das Auto prallten am 20. Juli frontal zusammen. In der Folge krachte noch eine Tirolerin mit ihrem Wagen in den Pkw des Touristen, das Motorrad wiederum wurde gegen das Auto eines Deutschen geschleudert. Der Tiroler wurde von der Ärztin und anschließend vom Notarztteam versorgt und danach ins Krankenhaus Schwarzach eingeliefert, wo er am Mittwoch starb.