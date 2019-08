Neukunden sollen’s richten: Bank wappnet sich

Für die Salzburger Oberbank-Direktorin Petra Fuchs ist es noch ein leichter Gang zur Halbjahreskonferenz am Donnerstagvormittag: Ein Plus von 4,7 Prozent bei den Kommerzkrediten, gleichzeitig kletterte auch das Volumen der Privatkredite im ersten Halbjahr um 7,4 Prozent nach oben – entgegen aller Prognosen. „Wir hoffen, auch das zehnte Erfolgsjahr in Folge zu schaffen“, freut sich die Direktorin.