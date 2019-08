Der steinige Weg zum Kinder-Reha Standort

„Die Therapiezeit ist ja kein Ferienlager“

Primar Robert Weinzettel von der Kinder-Reha in der steirischen Gesundheitsterme Wildbad betonte in der Sitzung die Notwendigkeit derartiger Gesundheitseinrichtungen: „Wenn ein Kind lebensbedrohlich erkrankt, stellt dies einen Notfall für die gesamte Familie dar. In der Therapiezeit, die ja kein Ferienlager ist, geht es um nichts anderes als um das Überleben des Kindes.“