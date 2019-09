Die besten Tipps für den September in Wien

#World Press Photo 19

Die besten Pressefotografien gastieren ab 6. September wieder in Wien. Bereits zum 18. Mal in Folge ist die Galerie Westlicht der Schauplatz von World Press Photo 19. Hier werden die besten Pressefotos des Jahres in verschiedenen Kategorien präsentiert. Lange Schlangen am Eingang stehen bei dieser beliebten Schau an der Tagesordnung. Also bei Möglichkeit lieber unter der Woche besuchen.

Wo: 7., Westbahnstraße