Sängerin begeistert mit Ode an die 80er-Jahre

Marlen Billii, die begnadete „Schlouserin“ aus Oberösterreich, hat ihrer Kindheit und Jugend einen Song gewidmet. Programmatischer Titel: Jugendzeit. Gerade einmal acht Monate war das Jahrzehnt jung, als Marlen mitten in eine bunte Welt aus Walkmen, Rollschuhen, New Wave Klängen und Hasselhoffs Auto-Abenteuer hineingeboren wurde. Eine Zeit mit 99 Luftballons, Eye of The Tiger, flirrenden Keyboardklängen samt den tanzenden Lichtern mit schönen Grüßen vom Planet Discokugel… All das taucht in „Jugendzeit“ wieder auf. Pop as Pop can. So unbeschwert wie einst. „Jugendzeit“ ist eine wunderbare, musikalische Erinnerungsreise, frei nach dem Motto: Es war eine geile Zeit!