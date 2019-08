Flachgauer (65) stürzt am Hochstaufen-Bartlmahdweg

Die Einsatzkräfte mussten den genauen Unfallort erst suchen, wobei eine Ortung aus der Luft aufgrund des dichten Bergwalds nicht möglich war. "Christoph 14" ließ zwei Reichenhaller Bergretter und den Notarzt im Schwebeflug oberhalb der Waldgrenze am Weg aussteigen, die auf- und abstiegen, um den Verunfallten zu suchen. Die Retter fanden dann in Unfallstelle im Abstieg, versorgten den Mann und brachten ihn auf eine nahe Lichtung. "Christoph 14" flog zunächst den Patienten mit dem Arzt und danach die beiden Bergretter am 25-Meter-Tau in die Hochstaufen-Kaserne. Von dort aus ging es für den Salzburger mit dem Rettungswagen in die Kreisklinik Bad Reichenhall.