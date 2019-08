Schwerer Unfall auf A10-Zubringer bei Spittal

Nach der Abfahrt am Knoten Spittal in Kärnten will Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr ein Niederländer (52) mit seinem Auto noch eine Sattelfahrzeug, gelenkt von einem Ostiroler (21), überholen - den Vorrang missachtet der Niederländer. Beim Einordnen vor dem Lkw dürfte es, laut der Spurenlage, zum Kontakt gekommen sein. Der Pkw gerät ins Schleudern und über die erste Fahrspur auf die Überholspur.