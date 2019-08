Neue App gegen Lebensmittelverschwendung startet

#Das "Too Good To Go“ Überraschungssackerl

„Unsere Partnerbetriebe - Cafes, Restaurants, Hotels oder Bio-Märkte - haben am Ende des Tages überschüssige Lebensmittel, die sie nicht verkaufen können, die aber noch vollkommen genießbar sind. Diese Produkte, beispielsweise Obst, Gemüse, Brot, Snacks, Milchprodukte oder Feinkostartikel, geben sie in das Überraschungssackerl.“ Über die App können Nutzer dann auswählen, von welchem Betrieb sie Lebensmittel retten wollen und bezahlen über die App nur etwa ein Drittel des tatsächlichen Wertes des Sackerlinhalts, dass sie sich während eines vereinbarten Zeitfensters direkt beim Betrieb abholen. So entsteht eine Win-Win-Win-Situation: Ausgezeichnetes Essen für die Kundschaft, weniger Verschwendung für die Betriebe und Ressourcenschonung für die Umwelt. Das Überraschungssackerl ist es deshalb, weil die Betriebe ja nicht immer wissen, was am Ende des Tages tatsächlich überbleiben wird.