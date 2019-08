Mitschüler misshandelt: Bursche (15) verurteilt

„Ich hätte nachdenken sollen“

Der Angeklagte war umfassend geständig. Er habe den Schwächeren „abhärten“ wollen, hatte er schon im Ermittlungsverfahren eingeräumt. Vor Gericht gab er nun ergänzend an, er habe „die Anerkennung der anderen Mitschüler“ gesucht. „Ich habe diesen Weg gesehen. Ich hätte nachdenken sollen, was ich mache“, meinte der 15-Jährige. Er habe „normal mit ihm gerauft. Ich hab‘ nie gedacht, dass es für ihn so hart war“. Hinsichtlich der Verletzung mit der Schere behauptete der Bursch, diese wäre stumpf gewesen: „Ich hab‘ nicht gedacht, dass sie was anrichten kann. Ich wollte ihn nicht ernsthaft verletzen. Das hat sich so ergeben.“