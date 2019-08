„Was tut Jesus denn da, zur Rechten des Vaters?“

Himmel ist kein Ort, sondern ein Bild für Gemeinschaft mit Gott

Theo hat im Religionsunterricht das Glaubensbekenntnis gelernt. Dort heißt es von Jesus, er ist „aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters“ – eine Aussage, die gar nicht so leicht zu begreifen ist. In der Bibel ist an verschiedenen Stellen davon die Rede, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt. So heißt es zum Beispiel im Markus-Evangelium: „Nachdem der Herr Jesus mit ihnen (= den Jüngern) geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes.“ Und die Apostelgeschichte berichtet vom Märtyrer Stephanus, dass er, bevor er zur Stadt hinausgetrieben und gesteinigt wurde, zum Himmel hinaufsah und „sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes“. Der Himmel ist kein Ort, sondern ein Bild für die Gemeinschaft mit Gott. Und der Platz „zur Rechten des Vaters“ ist ein Bild dafür, dass Jesus nach Tod und Auferweckung ganz und gar bei Gott ist und Teil hat an der Herrlichkeit Gottes.