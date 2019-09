Wiener Künstler spielen für Frauenhäuser der Stadt

Bereits zum zweiten Mal in Folge schließen sich am 3. Oktober Wiener Künstler, die Arena Wien und der Verein Wienpop is urleiwand zusammen und laden in die Arena Wien (3., Baumgasse 80) zu „CharityOIDA!“ um Geld für den Verein Wiener Frauenhäuser zu sammeln. Dieser bietet misshandelten sowie bedrohten Frauen und ihren Kindern Schutz und Hilfe.