Lagerfeuer: Bub (9) stand plötzlich in Flammen

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark erst am Mittwoch mitteilte, passierte der Unfall bereits am Sonntag in St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz): Der 48-jährige Vater des Buben hatte kurz nach 19 Uhr das Lagerfeuer aus Papier und kleinen Hölzern entzündet. Sein Sohn stand daneben und zu diesem Zeitpunkt mit dem Rücken zur Feuerstelle, als sich plötzlich sein T-Shirt aus Polyester entzündete.