Trio versuchte, Pkw mit Kind im Inneren zu stehlen

Mutter über heldenhaften Einsatz: „Das war Instinkt“

Einer der Männer war mit einem Brecheisen bewaffnet. Sie forderten die 24-Jährige auf, ihnen den Schlüssel des Wagens auszuhändigen. Doch das wollte Hill keinesfalls tun - ihr Sohn Ronny war noch in dem Pkw. „Sie packten mich am Hals und drückten mich ans Fenster meines Hauses. Ich trat nach ihnen und schrie sie an, dass sie verschwinden sollen“, schilderte die Mutter der britischen Tageszeitung „The Sun“ die dramatische Situation. Sie habe auch gesagt, dass sich ihr Kind noch im Auto befindet - aber das habe die Männer nicht interessiert. „Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um sie aufzuhalten. Das war Instinkt.“