Polizei forschte Autodieb nach Fahrerflucht aus

Am Samstagabend hatte ein vorerst unbekannter Autofahrer in Fürstenbrunn den Seitenspiegel eines entgegenkommenden Wagens gestreift. Dessen 20-jähriger Lenker nahm die Verfolgung auf und konnte den Fahrerflüchtigen in Grödig stellen und rief die Polizei. Als der Mann erneut flüchten wollte, stellte sich der 20-Jährige vor die Motorhaube. Der Lenker gab dennoch Gas, erfasste den jungen Mann und verletzte ihn. Mann von Motorhaube auf Mauer geschleudert