Cyberstalker wurde zu 6 Jahren Haft verurteilt

Er verleumdete Neos-Kandidaten in Garsten und zwang sie damit, ihre Kandidatur zurückzulegen, verfolgte seine Nachbarin mit Mails, schaltete unter ihrem Namen Sexinserate und veröffentlichte schließlich die Sterbeurkunde der Frau. Sein Wissen als IT-Berater kam dem Cyberstalker bei all seinen Straftaten natürlich zu Gute. Und er schreckte nicht einmal vor der Justiz zurück: Als ein Steyrer Richter eine einstweilige Verfügung gegen ihn erließ, wurde auch er in Mails bedroht.