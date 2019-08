Schuldenberg ist mehr als 27 Millionen Euro hoch

Masseverwalter mit viel Erfahrung

242 Gläubiger sind von der Pleite bei Gruber & Kaja betroffen. Der Schuldenberg beläuft sich laut KSV 1870 auf 27,1 Millionen Euro. Dem gegenüber sollen Aktiva, also Vermögenswerte, in Höhe von 9,4 Millionen € stehen. Die Belegschaft besteht aus 65 Angestellten, 127 Arbeitern, sowie neun Lehrlingen, deren Schicksal nun in den Händen des Masseverwalters liegt. Vom Landesgericht wurde dazu mit Gerhard Rothner ein Anwalt mit viel Erfahrung bestimmt. Der Linzer war unter anderem auch bei der Abwicklung der Pleite des Anlagenbauers Hitzinger, der schließlich verkauft wurde, federführend tätig.