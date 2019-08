Rouhani: „Nur paar Bilder mit mir, das geht nicht“

„Washington sollte seine Iran-Politik rundum revidieren“, sagte Rouhani am Rande der Vorstellung eines Wohnbauprojekts in Teheran. Dazu gehörten die Anerkennung der Islamischen Republik als ein souveräner Staat, Respekt für Regierung und Volk des Iran sowie die Rückkehr zum Wiener Atomabkommen von 2015. „Der Schlüssel zum Erfolg liegt nun in Washington“, spielte der Präsident den Ball in die amerikanische Hälfte.