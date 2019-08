Schrecklicher Dating-Trend, den alle kennen

Man will nichts benennen, damit man sich in dem Fall, wenn man einen potenziell besseren Fang gemacht hat, nicht die Mühe geben muss, die Sache offiziell zu beenden. Denn was nie benannt wurde, muss nicht beendet werden. Auch wenn man wochen- oder monatelang wie ein Pärchen lebt, solange man nicht das eine Gespräch hatte, in dem es darum geht, wie es denn nun „mit uns“ steht, ist es nicht offiziell. Man kann es „schöne Zeit zusammen verbringen“, „sich treffen“ oder wie auch immer nennen. Aber man nennt es nicht Beziehung oder Partnerschaft. Oder: Man löscht sein Tinder-Profil noch nicht. Das ist „Blue-Stalling“.