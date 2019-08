20 Gramm Cannabis im Auto und eine Waffe im Haus

20 Gramm Cannabiskraut und Suchtmittelutensilien stellten Polizisten im Auto eines 21-jährigen Serbens sicher. Er wurde am Montagabend am Ignaz-Rieder-Kai in Salzburg gestoppt. Bei einer darauf folgenden Hausdurchsuchung fanden die Beamten auch noch eine verbotene Waffe.