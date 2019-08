Polit-Poker: Steiermark steuert auf Neuwahlen zu

Schickhofer in Russland

Doppelt pikant: Schickhofer ist derzeit nicht in der Steiermark, er ist bei der Berufs-WM WorldSkills im russischen Kazan und wird erst am Mittwoch zurückkehren. Am Rande der WM sprach Schickhofer mit der „Steirerkrone“: Er sei nicht am falschen Fuß erwischt worden, aber ein wenig irritiert, dass sein Koalitionspartner Hermann Schützenhöfer ein wenig wackle. „Er scheint mir da ein bissl zerrissen, um nicht zu sagen sprunghaft zu sein“, ätzt der rote Landeschef.