Gürtel Nightwalk lässt Wiener Stadtbahnbögen beben

Am Wochenende steht die 22. Ausgabe des Gürtel Nightwalk auf dem Programm der vielen und vielfältigen Gürtel-Locations zwischen Thaliastraße und Alserstraße. Ein vitales Pop- und Kulturfest, das sich seit seinen Anfängen 1998 als Fixpunkt in der Wahrnehmung von Kultur- und Musikbegeisterten, von fortgehfreudigen Neugierigen, Nachtlebenden und Musiker gleichermaßen verankert hat. Eine günstige Gelegenheit, die Lokalszene am Gürtel kennenzulernen und dabei in die anhaltend boomende Wiener Musikszene in ihrer ganzen Breite einzutauchen.