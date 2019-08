„Wir lehren Erwachsenen das Schönschreiben“

Schön schreiben - braucht man das heute überhaupt noch? Immerhin kommunizieren fast alle via E-Mail oder SMS. Wird ein Brief mal per Post verschickt, wurde er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht handschriftlich verfasst. Aus diesem Grund sehnen sich die Menschen aber danach. Die älteren, weil es sie an die Schulzeit zurück erinnert, als sie mit der Feder schreiben mussten. Die Jüngeren sehen die schnörkeligen Schriften auf Instagram und wollen es auch probieren. Diese wenden sich dann an „we love handmade“. Denn Anna Heuberger und Petra Gschwendtner bieten genau das an: Das Erlernen der Schönschrift - unter anderem in Kalligrafie-Workshops, der Kunst des Schönschreibens, aber auch in Brush Lettering- und Hand Lettering-Kursen.