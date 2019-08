„Stock im Eisen“: Einbrecher brach Vitrine auf

Ein Mann hat am Sonntagabend die Glasvitrine des „Stock im Eisen“ in der Wiener Innenstadt aufgebrochen und daraus Geld gestohlen. Zum Tatzeitpunkt waren an der Ecke Kärntner Straße und Graben viele Personen unterwegs, weswegen die Polizei rasch alarmiert und der 21-Jährige noch am Ort des Geschehens erwischt wurde. Der „Stock im Eisen“ selbst blieb unbeschädigt.