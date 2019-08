Einbrecher gelangte über Mülltonne auf den Balkon

Zuerst versuchten zwei unbekannte Männer abends in einer Wohnung in Gnigl zuzuschlagen. Einer der beiden kletterte auf eine Mülltonne und so auf den Balkon im ersten Stock eines Wohnblocks. Der Nachbar bemerkte den Lärm und schrie die Männer an. Daraufhin flüchteten sie laut Angaben des Zeugen mit Fahrrädern.