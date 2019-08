Vorrang verletzt: Biker rastete komplett aus

Zu dem Zwischenfall kam es in der Ignaz-Harrer-Straße in Lehen. Ein bosnischer Autolenker (47) hatte vermutlich einem 42-jährigen einheimischen Biker beim Abbiegen den Vorrang genommen. Der Salzburger rastete aus, stieg vom Bike ab und schlug mit der Faust - er trug Handschuhe - die Scheibe der Fahrertür des Bosniers, der mittlerweile einzuparken versuchte, ein. Dabei traf der den Lenker auch noch im Gesicht. Der Biker versuchte in der Folge noch die Fahrertür zu öffnen. Aus Angst zückte der Bosnier aber einen Pfefferspray und drückte ab. Das ätzende Gas traf den Motorradlenker, der das Visier des Helms geöffnet hatte, ins Gesicht. Beide Männer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, sie wurden auch beide angezeigt.