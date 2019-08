Ein „fast“ privater Besuch in Salzburg

Es ist ein privater Besuch von der künftigen EU-Komissionspräsidentin Ursula Von der Leyen - allerdings nur fast: Am Nachmittag nahm sie an einem hochkarätigen Treffen der deutschen Verlegerin Liz Mohn mit dem Titel „Salzburger Trilogie“ teil, ebenso wie Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel. Die Spitzenpolitikerin, sie soll übrigens am 1. November ihr Amt antreten, zeigte sich locker, schrieb im Hotel Sheraton Autogramme. Beim anschließenden Besuch der Verdi-Oper „Simon Boccanegra“, gemeinsam mit ihrem Ehemann Heiko, verzichtete sie auf die vorbereitete Einfahrt in den Innenhof, sondern stieg zur Freude der Fotografen vor dem Festspielhaus aus der schwerbewachten Limousine.