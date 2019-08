Das Aufleben lassen der alten Zeit ist erfolglos

Der Friedensnobelpreisträger, der mit seinem Kniefall vor dem Mahnmal des Warschauer Ghettos eine für die Aussöhnung mit Polen so wichtige Geste gesetzt hatte. Dieser Willy Brandt war für die deutsche Sozialdemokratie die Lichtgestalt. Wie Bruno Kreisky in Österreich. Eine 3,40 Meter große Willy Brandt-Statue steht in der Parteizentrale der deutschen SPD in Berlin. Ein 500 Kilo schweres, steinernes Monument soll die deutschen Sozialdemokraten täglich an die guten alten Zeiten erinnern. Man sollte das Ding endlich wegräumen! Denn in Deutschland (Brandt), Österreich (Kreisky), Schweden (Palme) und Frankreich (Mitterrand) beobachten wir regelmäßig dasselbe Spiel. Die Führung beschwört die guten alten Zeiten, um ein heimeliges Gefühl vergangener Siege wiederaufleben zu lassen. Doch die Wähler kratzt das gar nicht mehr.

Was brauchen erfolgreiche sozialdemokratische Parteien also? Ganz sicher Glaubwürdigkeit. Ein großes Wort - doch vermutlich in der Politik die allerwichtigste Währung.