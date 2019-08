Der steirische Wein hat neue Regentinnen

Viele Auftritte im In- und Ausland

Die festliche Krönung bei der Eröffnung der 50. Steirischen Weinwoche in Leibnitz (sie läuft bis Dienstag) durften Landesrat Hans Seitinger, Kammerpräsident Franz Titschenbacher, Bundesweinkönigin Tatjana I. und Landesrätin Ursula Lackner vornehmen. Die neuen Hoheiten versprachen, in ihrer zweijährigen „Amtszeit“, wie schon ihre Vorgängerinnen, den steirischen Wein bei öffentlichen Auftritten im In- und Ausland gebührend zu vertreten. Der Stellenwert der Buschenschenken wurde ganz besonders betont.